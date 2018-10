Lugeja kirjutab: eesti naistele annan moehinnanguks 10, endale aga 7,5

Eesti naine on vägagi moeteadlik ja hästi riietuv naine! Tihtipeale Tallinnas käies näen tänavapildis väga kaunilt meigitud ja riietatud naisi, et leian ka endale väga häid ideid riietumiseks. Naiste jalanõud on tihtipeale väga silmapaistvad, aga riietus on tagasihoidlikum.

Ise leian, et ei peagi olema just viimase malli järgi riides olema. Tänapäeval on moes erinevate aegade stiilid ja trendid. Vahel võib kapist leida ka mõne hästi vana riideeseme, mis on nüüdsel ajal ka moes. Minul endal on kapis ema noorepõlve jakk, mis on siiani moes. Teatud riided ei lähe kunagi moest välja.

Tänapäeval on kangad väga arenenud ja head, määrduvad vähe ja on palju kvaliteetsemad kui varasemalt. Hea ja moodne riietusese on kindlasti ka kangas kinni. Ise ostan ennem kallima ja kvaliteetsema riide kui odavama.

Ka jalanõude stiil on nii vingeks muutunud, et kõik on moes. Tänapäeval on kõik võimalused avatud. Kui naine ei oskagi ennast riidesse panna, tasub vaid nett lahti lüüa ja leida oma stiil läbi teiste inimeste. Moesaated on väga hea näide.

Kui teiste rahvustega võrrelda, on eesti naine super hästi riietatud ja meigitud. Minu arust polegi nii tähtis, mida teised rahvused teevad, vaid kui üritame rohkem oma kapsaaeda vaadata, siis suudame olla palju moodsamad ja stiiliteadlikumad. Eesti naine on alati hästi riietatud ja meigitud olnud.

Kui riietad ennast kaunisti, peab tunne olema mugav ja ka teistel ilus vaadata. Minu arust pole meie põhimõtted aja jooksul palju muutunud. Eesti naine on alati olnud stiiliteadlik ja teadnud moe suundi. Eesti naistele annan moehinnanguks 10 ja endale 7,5.