VAATA OTSE Lõuna-Eesti suurimal moeüritusel saab nautida erilisi etteasteid

Värskeimaid moetrende tutvustavad kell 12, 13 ja 15 toimuvatel etendustel stilistid Britta Laumets , Külli Piibar ja Karis Kuusk . Aasiahõngulisel erietendusel “Skins and Shells and Shapes” esitlevad Katja Adrikova ja Mariliis Niine EKA moetudengite poolt Hongkongis valmistatud bambuslehvikutest moeskulptuure ning Adrikorn Artefacts poolt loodud kimonotest inspireeritud mahulisi vorme kollektsioonist «Hello ODD».

1. korruse aatriumisse on üles seatud Sally Hanseni tasuta küünebaar. Kaubamaja Naistemaailmas on ainult Moekuulutaja nädalavahetusel saadaval erivalik Kriss Sooniku pesukollektsioonidest. Üllatusi jagub ka II korruse Naiste Kingamaailma, kuhu on üles seatud Dr Martensi saabaste POP-UP ja laupäeval kella 13-16 on seal ka tattoo-kunstnik Sten Savi, kelle käe all saab Kaubamajast ostetud Dr Martensi saapad veelgi ilusamaks ja ainulaadsemaks muuta.