Jälgijate ostmisest kättemaksupornoni ehk internet on üks rõlge koht

Esmapilgul tundub sotsiaalmeediast teadustöö kirjutamine tiba totter, sest kõik on ju niigi selge: pildistad, postitad, loed ja kommenteerid... Aga selgub, et teadlase silm mõtestab influencer’ite maailma hoopis uut moodi. Nii nagu kirjanduse või muusika, võib ka Instagrami jagada suures plaanis žanrideks, ja näitena võtab Abidin ette teemaviite #babygram. Selle taha on koondunud 1 240 751 postitust, mis on välja arenenud noorte emade blogidest, ning ilmselt ei üllata kedagi, et isegi beebisid kasutatakse täiesti külma kõhuga toodete reklaamimiseks.