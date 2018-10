Pornostaar paljastab, kuidas ta seksiks valmistub

Aga kuidas teevad seda professionaalid? Metro rääkis Ameerika pornostaari ja koomiku Silvia Saigega, et teada saada, kuidas tema filmiseksiks valmistub. «Stseeniks valmistudes pean ma alati bikiinipiirkonna päev varem raseerima, et vältida võimalikku nahaärritust,» ütleb Silvia. «Ma olen avastanud, et aitab, kui enne nahka koorida ning pärast raseerimist aitab teepuuõli vältida punnikesi. Mulle isiklikult ei meeldi, kui kasutatakse selleks deodoranti, sest suhu jääb suuseksi tehes siis halb maitse.»

Silvia rõhutab ka, et hea ööuni ja piisava vee joomine on absoluutselt eluliselt vajalikud. «Kui ma olen puhanud ja piisavalt vett joonud, naudin ma filmimist, kuna mul on energiat ja ma olen heas tujus. See on alati oluline, sest ma tahan, et nii minul kui kaasstaaril oleks positiivne elamus!»

Lisaks on Silvial veel üks trikk: «Päev enne lasen ma ka teha spreipäevituse, et hoida tervet oliivikarva jumet. On väga oluline tunda end mugavalt ja kui sulle tundub, et mugavus tuleb koos päevitusega, siis miks mitte?!» Silvia sõnul on päevitus eriti oluline, kuna filmitakse ereda valgusega ja kaamerad on halastamatud. «Olgu selleks oma lemmikpesu kandmine või lemmikkehapiima kasutamine – pole vale viisi, kuidas seksiks valmistuda. Sa tead, mis sulle meeldib, seega kasuta seda!»