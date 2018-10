Harry ja Meghan valmistuvad salaja lapsesaamiseks

Kuningakojast aga sahistatakse, et Harry ja Meghan on lapsevanemaks õppimise tõsiselt ette võtnud ja mis oleks parem kui kasutada katsejänestena pisikesi sugulasi? Nimelt nunnutavad onu Harry ja tädi Meghan Harry venna Williami lapsi lõputult.

Harry vaevlevat tõsise beebipalaviku käes ning on muutunud oma vennalastega aina lähedasemaks. Eriti veedab ta aega pisikese beebi Louisega, et tõeliselt tunda saada, mida tähendab beebiga tegelemine. «Ta vahetab isegi mähkmeid,» ütles kuningliku koja allikas Best Life’ile.

«Harry imetleb, kui lähedane ja kaasa lööv on William isana ning ta plaanib olla samasugune isa,» ütles allikas. «Ta on isaduse vastutusest Williamiga rääkinud ning hindab tema nõuandeid. Harryl on Williamist rohkem vabadust, seega ootab ta pikisilmi, et saaks oma tulevase beebiga võimalikult palju aega koos veeta. Ta armastab beebisid.»