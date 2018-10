Paaride üks kõige tüütum harjumus on hoopis õnneliku suhte märk

California Riverside’i Ülikoolis tehtud uuringu järgi on edukamad ja õnnelikumad need paarid, kes «meietavad» ehk kasutavad oma partnerist rääkides isikulisi asesõnu nagu «me» ja «meie», edastab NY Post.

Teadlased analüüsisid rohkem kui 30 varasemalt tehtud uuringut, milles osales kokku üle 5300 inimese. Võrreldes erinevaid paarisuhteid ja neis kasutatavat keelt leiti, et «meietamine» on iseloomulik nii meestele kui naistele, kes on enda sõnul suhtega rahulolevamad kui teised. Seejuures võeti arvesse nii paaride sissetulekut, käitumist, vaimset tervist, füüsilist tervist kui tervisekäitumist.

Uuringu kaasautori Alexander Karani selgitusel annab «meietamine» märku vastastikusest sõltuvusest ja üldisest positiivsest suhtumisest oma paarisuhtesse. Kuna see leid selgus niivõrd erinevates kontekstides tehtud uuringute põhjal, on alust oletada, et see ei ole juhuslik ja on üldisemalt hästi toimiva suhte tunnus.