Ema mure: õpetaja kaebab, et poja militaarhuvi on juba kurjast

Hea, et saite infot õpetajalt ja seejärel pojaga neil teemadel rääkida. Esimene soovitus olekski, et säilitage kontakt pojaga, et tal oleks võimalik teiega rääkida kõikidel talle huvitavatel teemadel. Ta vajab praegu kindlasti kedagi usaldusväärset ja arukat täiskasvanut, kes ei tee teda maha, ega mõistaks teda hukka, sest siis ta ju varsti sulguks ja ei räägiks enam, vaid ta saaks koos arutleda ja näha teisi vaatenurki. Rääkige sellest, mis paneb teda venelastest nii mõtlema ja kuidas ta üldse sõdades jms aru saab. Nii saate teiegi rohkem aimu ja pidepunkte, kas on põhjust muretseda ja mida teha, et poeg ei saaks hoogu juurde kellegi vaenamiseks.

Võimalik, et ongi nii, et ta on mõjutatud fantaasiast ja mängudest ega kujuta reaalselt ette sõja tähendust. Samuti võib olla venelane tema jaoks lihtsalt üks koondkuju tegelastest, kellega võidelda, kellega end proovile panna, abstraktne vaenlane, kellele omistada kõik, mis on paha ja tuleks hävitada. Seega ei pruugi see tähendada, et tal puuduks arusaamad inimlikkusest, empaatiast kui ta on reaalselt silmitsi kellegagi, kes on vene rahvusest.

Nii nagu on olnud palju juttu, kuidas aidata kaasa erinevate rahvuste rahumeelsele kooseksisteerimisele, siis ka siin sobiks see mõte, et parim oleks, kui tal oleks võimalik suhelda kellega lähemalt, kes on venelane. On see siis näiteks läbi mõne ühise tegevuse, näiteks spordi vms ja kogeda, et keel ega rahvus ei ole takistus heaks läbisaamiseks. Kui teil peaks tekkima ideid, kuidas poisile sellist kogemust pakkuda, siis see oleks ju kõige rikastavam talle.

Aga veel – väga oluline on see, kuidas räägivad ja mõtlevad need inimesed, kes teda ümbritsevad ja kes on tema jaoks autoriteedid. 9-aastase poisi jaoks on kindlasti tema vanemad väga olulised ja läbi oma hea suhte ja kontakti saate ka oma poega mõjutada, talle eeskuju pakkuda oma arvamuse väljendamise kaudu, temaga maailmaasjadest rääkida ja mõttemaailma avardada.

Jälgige ka seda, et poisil oleks piisavalt selliseid tegevusi, mis ei õhutaks veelgi enam militaarset huvi. Veelgi parem, kui oleks midagi muud veel, mis aga oleks samavõrd huvipakkuv. Samuti oleks hea mõte leida mõni huvitegevus või spordiala, mis oleks mitmekülgselt arendav. Heaks alternatiiviks aruvuti ja liialt ühele teemale keskendumisele võiks olla ka näiteks lemmiklooma eest hoolitsemine ja temaga tegelemine.

Kuid ikkagi peamine, et leiaksite ise võimalusi temaga koos midagi toredat teha ja tekitada huvi erinevate teemade vastu ja seeläbi vähendada keskendumist militaarsetele asjadele.

Esialgu võib ju lihtsalt oletada, et tegemist on eakohase huviga, kitsamalt mängude ja virtuaalmaailmast saadud impulsiga ja nagu isegi mainisite ei ole pruugi olla see üldse seotud reaalsustajuga ja seega pole ilmselt ka alust arvata, et teie poeg oleks kuidagi ohtlik oma mõtteviisilt või teeks reaalselt kellelegi viga.