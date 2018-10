Moschino x H&M kollektsioon kasutab kondoome aksessuaaridena ja kannab olulist sõnumit

Jeremy Scott, kes on Itaalia moemaja Moschino loovjuht ning ka omanimelise brändi disainer, räägib, et kasutas Moschino x H&M kollektsiooni puhul palju brändile omaseid elemente nagu suured kirjad ja multikategelased.

Võrreldes varasemate H&M koostöökollektsioonidega, on Moschino kollektsioonis kasutatud rohkem aksessuaare ning just aksessuaarid kannavad olulist sõnumit.

Kollektsioonist võib leida musta värvi crossbody käekotid, mis näevad välja nagu kondoomipakendid ja mille ühel küljel on kiri Moschino ning teisel pool vihje kandmisele ehk sõnum ready to wear. Kuldsete kondoomipakkidega on olemas ka kaelaehted ja kõrvarõngad.

Disainer ise on aksessuaaride kohta öelnud, et tahtis inimeste tähelepanu juhtida turvaseksile. «Ma lihtsalt mõtlesin, et inimesed ei räägi enam turvaseksist piisavalt ja mulle tundus, et see on koht, kus ma saaksin seda sõnumit edasi anda,» sõnas Jeremy Scott W Magazinile.