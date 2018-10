SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: pinged sõprade ja kolleegidega kuumenevad haripunkti

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sul jagub mõtteerksust, mängulisust ja kohanemisvõimet. Võid nüüd lagedale tulla põnevate ideedega, mis aitavad asjad kiiresti liikuma panna. Edu võib tuua ka see, kui mingi kunagi maha maetud äriideega uuesti välja tuled – olud on nüüd teised ja see, mis kunagi teostamata jäi, võib korda minna.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sul võib tekkida häid ideid raha paigutamiseks. Arvesta, et kiirustades tegutsedes võtad väga suure riski. Eriarvamused äripartneritega, aga ka sõpradega on kerged tekkima, ei ole lihtne üksteist mõista. Ära riski suurema vastasseisuga, pigem mine kindla peale välja ja hoidu julgetest tehingutest.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Nüüd võid saada uudiseid, mis su ellu mingi pöörde toovad. Tööl on asjad segased, sulle võib tunduda, et ülemused ei oska su panust hinnata. Samas on võimalik, et sa ise ei analüüsi oma tegevust piisavalt objektiivselt. Oma edusamme märkad küll, kuid eksimuste suhtes pigistad silma kinni.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võta enda kanda vaid selliseid tööülesandeid, mis on sulle tuttavad, millega saad kindlasti hakkama. Tee tööd rahulikult, kiirustamata, kontrolli kõiki üksikasju. Pead oma kohustusi korralikult täitma ka siis, kui mõtted on hajevil ning hing ihkaks tegelikult kuhugi kaugele eksootilisse paika.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kui oled lapsevanem, hoia järeltulijad valvsa pilgu all. See ei tähenda nende karmi kontrollimist, vaid valmisolekut mured ära kuulata ja neid tingimusteta mõista. Sina oled suhtes lastega alati see suurem ja tugevam, kes peab oskama tuge ja kaitset pakkuda ning turvatunnet sisendada.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap on sul kodu ja perega seotud kohustusi, mis võivad nüüd üksjagu kurnavad tunduda. Sellegipoolest ära mitte üritagi neist kõrvale hiilida, see ainult lisab pinget. Kõige raskem on mõista kõige kallimaid inimesi, just nende käitumine või ütlemised lähevad meile enim korda ja teevad mõnikord haiget.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled rõõmsameelne ja jutukas nii äriasju ajades kui ka vastassooga suheldes. Pigem otsid suhtlusest lõbu kui üritad keerukaid rahalisi tehinguid ette valmistada. Ehkki vastassoo tähelepanu saad ilmselt palju, pole hea aeg uute armusuhete alustamiseks – inimestega tutvudes võid teha valearvestusi.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Merkuuri ja Veenuse ühenduse mõjul oled seltskondlik ja sõbralik. Viibid meeleldi inimeste hulgas ning osaled vestlustes kergematel ja lõbusatel teemadel. Sinu kõrvu võib jõuda intrigeerivaid kuulujutte, millel ei pruugi tõepõhja all olla. Võid saada uudiseid kunagise armastatu elus toimuva kohta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võid olla üsnagi tujukas. Loomuomane optimism võib sind mõnel hetkel maha jätta – kipud endas kahtlema, oma võimeid alahindama. Valitseb vastuolu mõistuse ja tunnete vahel, mingid vanad asjad segavad sind. See võib olla küllaltki hea aeg loominguliseks tegevuseks, ent ei sobi suurte muudatuste tegemiseks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Alateadlikud mõjud võivad olla tugevad, minevikus läbielatu segab su toimetulekut praegu tekkivate olukordadega. Kõhklemist ja kahtlemist on palju. Pigem ära võta ette olulisi tehinguid, vaid pühenda rohkem aega sõpradega suhtlemisele. Nemad teevad su tuju kiiresti heaks, annavad elujõudu juurde.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Töises suhtluses on omajagu möödarääkimist. Väldi sõnavõtmist teemadel, millega sa kuigi hästi kursis ei ole. Lähtumine emotsioonidest võib viia lahkhelideni kolleegidega. Samas on aeg hea selleks, et nendega tööväliselt suhelda, koos midagi lõbusat ette võtta. See liidab meeskonda ja mõjub hästi tööõhkkonnale.

Kalad

19. veebruar – 20. märts