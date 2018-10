Teaduslikult tõestatud: see on viis tarkade laste kasvatamiseks

Ajakirjas Social Science Research ilmunud uuringust selgus, et tarkade laste kasvatamiseks on oluline julgustada lapsi raamatuid lugema ja lisaks lugemisele, laps kodus raamatutega ümbritseda.

Tulemustest selgus, et inimesed, kes kasvasid üles kodus, kus peaaegu polnudki raamatuid, said testides keskmisest madalamad tulemused. Seevastu inimesed, kelle kodudes oli keskmiselt 80 raamatut, said keskmised tulemused. Positiivne seos testitulemuste ja kodus olevate raamatute arvuga hakkas kasvama alates kaheksakümnest raamatust ja saavutas kõrgpunkti 350 raamatu juures, kirjutab Best Life.