Treening, mis aitab ärevushäirete ja stressiga toime tulla

YouGov läbiviidud uuringus selgus, et 1,4 miljonit täiskasvanut Suurbritannias leidsid, et ujumine vähendas ärevustunnet ning aitas depressiooni korral. Lausa pool miljonit vastanutest, kes käisid regulaarselt ujumas ning kellel oli ärevushäire või depressioon, tundsid eksperimendi jooksul vähenevat vajadust arsti poole pöörduda.

Seda, et füüsiline aktiivsus aitab hoida tervena ka vaimset tervist, tundsid ka küsitlusele vastanud, kirjutab Independent. 43 protsenti vastanutest tundis, et ujumine parandab tuju ning muudab õnnelikumaks, 26 protsenti tundis end motiveeritumalt ning 15 protsenti arvas, et ujumine muudab igapäevaeluga toimetulemise lihtsamaks.