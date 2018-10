Rasedusest väsinud pereema: vahel on selline tunne, et annaks lapsele lihtsalt peksa!

Olete mures, et kui nüüd olete juba kergesti ärrituv, masendunud ja ennast ei kontrolli, siis mis saab peale lapse sündi. Uurijad toovad välja, et ekslik on loota, et peale sünnitust rasedusaegne depressioon lihtsalt kaob. Emal on küll uue lapse üle hea meel, kuid enamasti on ta depressiooni perioodist sedavõrd väsinud ja kurnatud, et tal ei ole ei füüsilist ega vaimset jõudu olla rõõmsameelne ja aktiivne. Nii võibki edasi rääkida juba sünnitusjärgsest depressioonist.

Kuidas siis edasi? Üks oluline asi on endale teadvustada, et te ei ole muutunud hoolimatuks ja halvaks ning ei ole läinud hulluks, vaid tegemist on depressiooniga, millele lisanduvad rasedusega seonduvad hormonaalsed muutused. On väga hea kui sellest on teadlikud ka teid ümbritsevad lähedased inimesed. Nii mõistavad ka nemad teid paremini ja on varmamad teile toeks olema. Kirjutate, et ei ole abi ka küsinud. Kahjuks on see midagi, mis on minu meelest meie naistele väga omane. Nüüd, raseduse viimastel päevadel ja ka peale sünnitust, paluge kindlasti oma lähedastelt abi. Andke neile teada, mis on see, mida vajate, et teil oleks rohkem energiat nendega koos olla ning oleksite ka rõõmsameelne. Oma vajadustest teada andmisel on oluline, et teete seda võimalikult rahulikult ja ei kasuta süüdistavat tooni. Näiteks palute oma meest või vanavanemaid, et nad oleksid lapsega koos õues, sest siis saate teie rahulikult pikutada või raamatut lugeda ja rahuneksite maha. Vähem kasulik oleks öelda, et sa ei ole üldse lapsega koos, sa võiksid temaga rohkem tegeleda.

Lisaks tasuks tegeleda enda mõtetega. Näiteks kirjutate anumast, mis kannab last. Selliseid negatiivseid tajusid ja mõtteid tuleb rasedatel ikka ette. Siis on kasulik endaga ise dialoogi pidada ja arutleda selle üle, miks ma praegu nii tunnen ja kas see on ikka päris nii või tuleb sellest raseduseaegsest hormoonide möllust pigem. Siinjuures võib abiks olla ka ennast hariva kirjanduse lugemisest (nt D.Sichel ja J.W.Driscoll «Naiste tujud») ja koolitustel käimisest. Tean naisi, kes on abi ja toetust leidnud ka oma arsti või ämmaemandaga rääkimisest. Igal juhul tasub kaaluda ka psühhoterapeudi vastuvõtule pöördumist, et saada teraapia kaudu nõu ja abi. Eriti oluline on see ka selleks, et leida viisid, kuidas depressioonist saada jagu peale sünnitust. Paljud naised ei soovi antidepressante kasutada ning siis on abi just teraapiast.

Mida veel ehk teha? Kuidas on lood teie füüsilise koormuse ja uneajaga? Saan aru, et mõte liikumisest võib tunduda praegu vastumeelne, kuid kasvõi 20 minutine aeglane jalutuskäik on midagi, mis aitab masenduse ja ärrituvusega võidelda. Mis on veel selline tegevus, mis võimaldaks teile rahu? Kirjutate, et soovite magada. See on väga oluline praegu ja ka peale sünnitust, et teil oleks võimalus puhata. Mis on see, mida tuleks teie pereelu korraldamisel muuta, et saaksite magada, nt teha kasvõi tunniajase lõunauinaku?