Lihtne nipp, mis annab sulle 15 minutit lisaund

Selgub, et kui sa vahetad puuvillased ööriided villaste vastu, magad sa 15 minutit kauem. Ekspertide sõnul aitab vill reguleerida kehatemperatuuri paremini ning tagab rahuliku une.

Uuringu korraldasid Austraalia teadlased, kes jälgisid teooria kinnitamiseks kaht erinevat magajate gruppi. Selgus, et 20ndates inimesed jäid villastes ööriietes neli minutit kiiremini magama - neil kulus selleks keskmise 15 minuti asemel 11. Samuti magasid nad igal ööl seitse minutit kauem, vahendab MSN.

Teine uuring leidis, et meriinovillast pidžaamadel on vanematele inimestele veel suurem mõju. Inimsed vanuses 65-70 jäid magama 12 minuti jooksul (võrreldes 22 ja 27 minutiga, mis kulus magama jäämiseks polüestrit või puuvilla kandnutel).

Sydney ülikooli teadlane dr Paul Swan ütles, et vanasti oli vill meie unerutiini tavaline osa. «Nüüd avastab teadus uusi boonuseid, mis kaasnevad villas magamisega. Võib-olla pole kokkusattumus, et vill reguleerib kehatemperatuuri palju paremini, mistõttu sa mitte ainult ei jää kiiremini magama ja ei maga kauem, vaid ka su uni on sügavam ja parema kvaliteediga,» ütles Swan.