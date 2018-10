Uusaastalubaduste täitmiseks on veel kolm kuud aega – kuidas lõpuks tegudeni jõuda?

Kui jaanuaris ja veebruaris on spordiklubide trennisaalid inimestest tulvil, siis mida kuu edasi, seda vähem on neid, kes oma uusaastalubadust mäletavad. Personaaltreener ja Talleggi saadik Rauno Rikberg annab nõu, kuidas ka sügisel treeninguteks motivatsiooni leida.

«Jaanuaris ja veebruaris valivad professionaalsed sportlased hoolikalt aega, mil treenida, sest spordiklubi on uusaastalubaduse täitjaid täis. Kevadel ja suvel treenitakse veel mingilgi määral usinalt välitingimustes, aga sügisel on lihtne trenn unustada ning end mugavalt teleri ette sättida,» kirjeldas Rikberg levinud olukorda. «Kiidan neid, kes aasta lõpuni hoolikalt treenivad ja menüüst kinni peavad. Rõõm on näha, et neid on iga aastaga üha enam.»

Kui mingil põhjusel sina nende hulka ei kuulu, siis tasuks seada kindel tegevuskava järgmiseks kolmeks kuuks ja alustada algusest. «Kunagi pole hilja ja kolme kuuga jõuab veel väga palju ära teha, et detsembri lõpus hea enesetunne saavutada,» lisas Rikberg ja jagas põhilisi motivatsiooninippe, kuidas end taas reele saada.

Alusta vajadusel uuesti ja väikeste sammudega

«Tihtipeale mõeldakse, et kui treening jääb kolm korda vahele, siis polegi enam mõtet jätkata. Inimesed on seadnud endale liiga kõrged eesmärgid ja esimese tagasilöögi järel tahetakse senine töö pooleli jätta,» alustas Rikberg. «Kõigil tuleb ette tagasilööke. Olgu põhjuseks kiired ajad tööl, muutused eraelus või keskkonnavahetus. Kui sul on olnud treeningutes paus, siis ära karda uuesti alustada. Oluline on alustada väikeste sammudega, mitte liiga suure hurraaga, sest siis võib motivatsioon taas kaduma minna.»

Rikberg soovitab luua täpne tegevuskava, mida kolme kuuga saavutada tahetakse ja mis veel olulisem – kuidas seda saavutada. Iga päev kasvõi väikeste sammude haaval eesmärgi poole liikumine aitab samuti motivatsiooni hoida. «Hea oleks, kui järgmise kolme kuu eesmärk oleks ka visuaalselt silme ees. Olgu selleks siis mõni rakendus või kasvõi paberileht koos kuupäevadega, kus treeningupäevad saab maha kriipsutada,» lisas Rikberg.

Tuleb meeles pidada ka seda, et muutuste nägemine ei tule üleöö. «Kui aga võtad end täna kokku, siis on detsembri lõpuks muutuseid näha. Visualiseeri seda muutust ja oled juba jälle natuke motiveeritum,» lisas Rikberg.

Ära alusta dieete, muuda oma toitumist

Ilmselt ei kahtle keegi, et endiselt on kõige populaarsemateks uusaastalubadusteks treeninguga alustamine ja tervislikult toitumine. «Kolm kuud enne uut aastat avastatakse, et toitumiskava järgimine katkes enne jaanipäeva ja seejärel hakatakse tihti meeleheitlikult mõne uue dieediga eksperimenteerima. See on aga üks suurim viga, mida üldse teha saab!» avaldas Rikberg, kes soovitas taaskord alustada väikeste sammudega. «Tervislik toitumine pole rong, mis eest ära sõidab. Sellele on võimalik iga kell peale tagasi hüpata,» tõi ta paralleeli.

Kuidas seda aga teha? Rikbergi sõnul võiks alustada praeguse menüü analüüsimisest ja seejärel teha sellesse korrektuure. «Toidulaud peaks olema mitmekülgne, sisaldama nii rasvu, valke kui ka süsivesikuid. Alustada võiks näiteks sellest, et asendad senised valikud tervislikemate alternatiividega. Menüüsse võiks lisada rohkem köögivilju ja linnuliha. Eriti just nahata linnuliha, sest see aitab päevast kalorite tarbimist kontrolli all hoida ning tänu sellele kaalu hoida või langetada. Kui juba ühel toidukorral lisada menüüsse kanafilee, mis aitab pikemaks ajaks tekitada täiskõhutunde, siis oled taas lõppeesmärgile sammuke lähemal,» avaldas Rikberg.

Muuda oma keskkonda