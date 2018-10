VAATA OTSE: «Naistejuttude» sünnipäeva avalik salvestus! Kas elu keskeas on võimalik?

Teemad, mida Kristina Herodes, Dagmar Lamp ja Heidi Ruul Apollo kino lounge'is Star toimuvas otsesaates lahkavad, on intrigeerivad. Arutame, miks nooremad mehed vanemaid naisi armastavad ning küsime endalt, miks üldse on olla tore keskealine. Või kas ikka on? Kas elu on keskeas võimalik?