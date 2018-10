Võimud leidsid 123 kadunud last ühe päevaga

Operatsioon toimus 26. septembril ning selle käigus leiti 123 last. Kokku on piirkonnas kadunud lapsi 301. Leitud lastega viidi läbi vestlused, et teada saada, kas neid kasutati seksuaalselt ära ajal, kui nad olid kadunud. Selle käigus selgus, et näiteks üks kodutu teismeline ei olnud söönud mitte midagi kolm päeva, vahendab MSN. Vihjeid saadi võimaliku kolme inimkaubanduse juhtumi kohta.