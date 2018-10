Õnne valem teada: just nii palju on sul vaja raha, et osta õnne

Ajakirjas Journal of Nature of Human Behavior avaldatud uuringust selgub, et inimestel on vaja aastas 60 000 – 75 000 dollarit (51 800 kuni 64 800 eurot), et end õnnelikuna tunda. See tähendab, et kuus oleks vaja meil omada 4300-5400 eurot.

Uuringust tuli ka välja, kui palju raha on vaja, et me tunneks finantsilist kindlust – see summa on 95 000 dollarit aastas (82 000 eurot).