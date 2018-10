Pildivõrdlus: 9 kuulsat naist, kelle kulmudisain on nägu aja jooksul drastiliselt muutnud

Kulmudisaini on trendid üüratult palju mõjutanud. Alles mõnda aega tagasi oli kombeks kulmud väga peenikeseks kitkuda, nüüd aga eelistatakse just tumedaid ja tihedaid kulme, mis teevad näo ilmekamaks. Kui kulme väga oluliselt muuta, muudab see kogu nägu.

Siin on The Listi vahendusel mõned näited tuntud naistest, kes on samuti trendidega kaasa minnes oma kulmud täidlasemaks muutnud. Mõni naine on selle tulemusel hoopis teise näo saanud.

Drew Barrymore. FOTO: Alcor Films/Hera Productions/Scanpix ja Reuters/Scanpix

Drew Barrymore

Näitlejanna Drew Barrymore on ekraanil olnud juba lapsest saati, mistõttu on fännid olnud tunnistajaks tema mitmele muutusele. Kõige suurem muutus on aga toimunud Drew kulmudega, mis teismeeas olid kriipspeenikesed.

Lucy Hale. FOTO: Instagram/ Steve Buckley/BuzzFoto.com/Scanpix ja AFP/Scanpix

Lucy Hale

Esimesel fotol on Lucy alles varateismeline ja nagu ta on öelnud ajakirjale People, kitkus ta siis oma kulme nagu oleks viimnepäev käes. Nüüdseks on ta sellest loobunud ja pigem toob oma tihedad kulmud meigiga veel rohkem esile.

Kim Kardashian. FOTO: Instagram/AFP/Starmax/EMPICS Entertainment/ AP/ Scanpix

Kim Kardashian

Tõsielustaar Kim Kardashian muudab oma välimust väga sageli, kuid enam ei puuduta see nii väga tema kulme. 90ndatel jõudis aga ka tema oma kulmud üle kitkuda, kusjuures ta tegi seda enda sõnul Drew Barrymore’i eeskujul, sest oli tolle suur fänn.

Jennifer Aniston. FOTO: TopFoto / UPPA/ Scanpix ja AFP/ Scanpix

Jennifer Aniston

Kui Jennifer Aniston mängis sarjas «Sõbrad» Rachelit, kiideti taevani tema lopsakat soengut. Samal ajal olid tal väga peenikesed kulmud, kuid nii oligi sel ajal moes. Vähe sellest, ta lasi suisa oma kulme pleegitada, et need vähemmärgatavad oleksid. Hiljem on ta öelnud, et kulmude pleegitamist on ta kõige rohkem kahetsenud. Tollal oli ta aga noor ja naiivne ning ei teadnud, et võib sellest keelduda.

Megan Fox. FOTO: Reuters / Scanpix ja Image Press Agency/ Scanpix

Megan Fox

Megan Foxi kulmud on täna paljudele naistele eeskujuks. 2001. aastal olid temagi kulmud üsna peenikesed, sest nii oli tollal lihtsalt moes.

Gwen Stefani. FOTO: Claudio Bresciani / Scanpix ja Astrid Stawiarz/AFP/Scanpix

Gwen Stefani

Stiilne lauljatar Gwen Stefani kandis 90ndate lõpus eriti peenikesi kulme, mida tänapäeval peetaks inetuks. Ka tema lasi siis oma kulme lisaks veel pleegitada. Kord nii õnnetult, et sattus keemilise põletusega haiglasse. Sellest on tal tänini väike arm.

Paris Hilton. FOTO: Glenn Weiner/ Stargaze Media Photos/ Scanpix ja Brent Perniac/ADM/Capital Pictures/ Scanpix

Paris Hilton

Tõsielustaar Paris Hilton oli omal ajal üks tuntumaid stiiliikoone ja muidugi olid tal imepeenikesed kulmud. Hiljem on ta kommenteerinud, et siis oli see stiil moes ja kõigil olid kriipsuks kitkutud kulmud. Nüüd ta peab neid aga regulaarselt tumedamaks värvima, sest muidu näevad need väga nääpsud välja.

Angelina Jolie. FOTO: Uwe Lein/AP/ Scanpix ja Fabrice Coffrini/AFP/ Scanpix

Angelina Jolie

Harper’s Bazaari andmetel on Angelina Jolie kulmud ühed guugeldatumad, sest naised seavad teda endale eeskujuks. Seda enam on veider mõelda, et kunagi läks ka tema imepeenikeseks kitkutud kulmude trendiga kaasa.

Kylie Jenner. FOTO: James Murphy/Stella Pictures/Scanpix ja Aurore Marechal/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kylie Jenner