Algas kohtuprotsess vanemate üle, kes nimetasid oma lapse Hitleri auks

Süüdistaja tõi välja, et fotol on näha, kuidas paariga kõrvu poseerib süüdimõistetud rassist ja nats, kes hoiab svastikaga lippu ja saluteerib Hitleri-stiilis nende lapse üle.

Thomas ja Patatas, kes on mõlemad pärit Oxfordshire’ist on kohtu all koos 27-aastase Daniel Bogunoviciga ja neid süüdistatakse kuulumises seadusega keelatud gruppi National Action. Prokurör Barnaby Jamesoni sõnul on liikumine nii ekstreemne ja vägivaldne, et see keelustati detsembris 2016. Jameson ütles, et tegemist on rassistlikule ideoloogiale ehitatud grupiga, mille fanaatikutest liikmed külvavad terrorit ja hirmu.

FOTO: SWNS.com / SWNS.com/Scanpix

Süüdistaja kinnitab, et Thomas ja Bogunovic on väga huvitatud relvadest ning nende arvutitest leiti materjale, mis õpetavad pommi valmistama. Lapse nimetamine Adolf Hitleri järgi näitab tema sõnul, et kuigi grupp on keelustatud, on selle liikmed jätkuvalt aktiivsed.

«Sellele terrorile annab jõudu viha ja eraldatus, see terror on sündinud fanaatilisest uskumisest valgete ülemvõimu,» ütles Jameson oma avakõnes, öeldes, et need fanaatikud vihkavad musti, juute, asiaate, geisid, kommuniste ja feministe. «Seda terrorit saab kokku võtta vaid sõnadega valge džihaad, valgete Püha Sõda.»