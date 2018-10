Bikiinifitnessi tippu vaid poole aastaga – kuidas on see võimalik?

Bikiinifitnessis on toitumine nagu täiskohaga töö, iga suutäit tuleb mõõta ja kontrollida. Jana kinnitab, et temale see sobib. Pideva kontrolliga harjub, erilisi isusid ei teki ning baasainevahetusest, mis on tema puhul 1600 kcal, ei lähe ta allapoole ka võistluseelse dieedi ajal.

JANA TEDER, IFBB Bikini Fitness atleet FOTO: Liis Treimann

«Täiesti jabur, et mõned naised hoiavad end lausa 900–1200 kalori peal, see on ju elamine näljarežiimil!» leiab asjaosaline.

Näljutades kaob küll kiiresti kaal, aga nahk kannatab, juuksed kaovad, inimene vananeb pea üleöö. Väga paljud bikiinitarid kasutavad juuksepikendusi, Janal on seevastu täiesti isiklik, tervisest pakatav vööni lakk. Kuidas? «Jah, võistlustasemel bikiinifintess pole mingi tervisesport, kuid minu eesmärk on teha seda võimalikult tervelt,» ütleb ta resoluutselt. «Hea indikaator mulle on see, et päevad käivad võistlushooaja lõpuni.» Saan teada, et väga paljudel dieedi ajal tsükkel peatub ning see ilus keha, mida laval eksponeeritakse, tegelikult naisena ei funktsioneerigi.

«Mulle ei ole selline ok! Bikiinifitnessi kohtunikud hindavad samuti seda, et su lihas on terve, näljutatud lihas näeb laval hoopis teistsugune välja,» selgitab Jana ja lisab, et tervislik fitness nõuab igapäevast kontrolli. Ta ei tarvita alkoholi ega söö võistlushooajal ühtegi toitu, millest ei tea täpselt, mida see sisaldab. Sõpradega midagi tähistades võtab oma toidu kaasa. «Pidudel ja vastuvõttudel ma enamasti isegi ei proovi mitte midagi. Aga keegi ei pane tähelegi, et ma ei joo ja söön oma toitu.»

Kiirdieete ega ekstreemseid meetmeid Jana ei poolda. «Mäletan hästi, kuidas olin Rumeenias MMi laval koos 40 naisega. Prožektorite all oli väga palav ja kaunitarid hakkasid järjest minestama, sest olid oma keha nii kuivaks ajanud, et see ei suutnud enam funktsioneerida. Fitnessis on igasugu otseteid, mis käivad sportlase tervise hinnaga.»

Supervormis Jana ilma grimmi ja poseerimiseta. FOTO: Claus Willemer

Kunstrinnad ei kuulu baasvarustusse

Noorte bikiinitaride esimene mõte on sageli see, et alustuseks tuleb minna rinnaoperatsioonile. «Mina olen teinud kaks väga edukat hooaega ilma kunstrindadeta,» rõhutab Jana. Üks kohtunik küll ütles mulle Euroopa meistrivõistlustel, kus sain hõbeda, et kullast jäi puudu ainult kaks punkti – vaid see rinnakumerus. Esimesel hetkel mõtlesin küll, et kõik, nüüd lähen ja kohe lasen endale rinnad panna. Aga olen sellest üle saanud ja järjest enam tundub mulle, et siiski mitte.» Sportlase sõnul on väikese rinnaga mugavam treenida ja ka bikiinitootjad on piisavalt nutikad – lavale astudes saad proportsioonide parandamiseks lihtsalt rinnad ette panna. Profidivisjonis on kunstrinnad, tõsi küll, tänaseni standard.

Ootamatu standard, sest ühelgi üliväikese rasvaprotsendiga naisel ei saa eluilmas olla lopsakat büsti. Või äkki siiski saab? Jana hakkab naerma.«Ei, see pole reaalne, büstile annab mahu rasvkude.»