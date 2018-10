Proua Aedvilja kuus aedviljavärvilist sügisrooga

«Minu uus suur lemmik on brokolini, mida meil kutsutakse ka varsspargelkapsaks,» ütleb tuntud Soome kodundusõpetaja, toidu(aja)kirjanik ja -blogija Pirjo Toikkanen. Oma lustliku hüüdnime Proua Aedvili sai naine töökaaslastelt ja meedialt aastatuhande alguses, kui hakkas riikliku terviseprojekti tuules ärgitama soomlasi rohkem aedvilju sööma. Tema rahvaharidustöö paistis sedavõrd silma, et omaaegse ettevõtja ja metseeni Alfred Kordelini sihtasutus andis talle autasu Soome toidukultuuri edendamise eest.

Praegu põhjanaabrite hulgas Ühendriikidest tulnud lehtkapsa või aasiapärase paksoi ja mangoldiga samavõrd trendikat brokolinit peab Toikkanen tavalisele brokolile ehk spargelkapsale vahvaks vahelduseks. See on tuttavast sugulasest ehk isegi pisut tugevama iseloomuliku maiguga, leiab ta. Ometi pole see sümpaatia vähendanud Proua Aedvilja pikaaegset armastust brokoli vastu, mis on tema külmkapi köögiviljasahtlis alati olemas.