DAKI JA KRISTINKA LUUREL: vaata, kus toimub homme Tallinna kõige lahedam üritus

«Naistejuttude» saade tähistab homme oma 70. sünnipäeva avaliku salvestusega, mis kantakse üle siinsamas, Sõbranna ja Postimehe veebis. Kuid märksa toredam on see, et igaüks saab sinna kohale tulla! Piletiraha me ei küsi, auhindu, lõbusat ja vahetut juttu ning proseccot aga pakume küll. Rohkem informatsiooni leiad siit.