Ning roll, mille ta endale valis, pole sugugi uhke või edev, vaid näitab langeva tähe traagilist teekonda taeva kõrgustest põrgusse. Peaosatäitja teeb kõike seda, mis tavaliselt kriitikute kiidusõnu pälvib – muutub kinolinal väiksemaks, vanemaks ning koledamaks, elab läbi alandust, kadedust ja valu. Me keegi ei teadnud, et selles ilusas pakis nii palju sees on! Minagi küündisin eelhäälestuselt keskmise kinobeibe tasemele, sest läksin kinno eeskätt ikka neid hüpnootilisi siniseid silmi vaatama… Ja kui saad lisaks midagi kuulata, kaasa mõelda, suisa südant liigutavat ja pisaraid kangutavat, on muidugi tunne, et oled kogemata jackpot’i saanud!