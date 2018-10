«Ma pole seda nõela meelega teravaks teinud,» muheleb Valt. «Vaata, need moekunstnikud – nad on ju temperamentsed inimesed! Ja kuidas sa täpselt mõõdad, kes see nominentidest kõige kõvem on. Igaüks neist, kes välja valitakse, on ju alati ka võitu väärt. Olengi mõelnud, et kui peaks teinekord löömaks minema, siis on ju parem, kui ei saa saa nõela päris pistodana kasutada.»

Vaata videost, kuidas valmib Kuldnõel Jaanus Valti sepikojas.

Mõte, et Eesti moeloojad vajavad oma auhinda, mis tegijaid motiveeriks ning ka laiema avalikkuse tähelepanu meie talentidele tõmbaks, sündis spontaanselt legendaarse ERKI (praeguse Eesti Kunstiakadeemia) sööklas. Tol ajal polnud maailm veel kuigi avatud, eeskuju saadi üle lahe Soomest.

«Mäletan seda korda, kui istusime koos Katrin Kuldma, Aet Alevi ja Jaanusega koos ning jõudsime kõik tulihingeliselt ühisele veendumusele, et moeauhinda on Eestile kindlasti vaja,» meenutab Kuldnõela idee algataja Anu Kikas, kes praeguseni moenädala peakorraldaja ametis. «Mis me paremat ikka suutsime välja mõelda, kui viksisime selle suures osas soomlaste pealt maha – neil on moeauhinnaks kuldne riidepuu. Isegi statuut on sarnane. Nii nagu see tol ajal, 90ndate kauboikapitalismi tähe all meil siin üleüldiselt tavaks oli.»

Nüüdseks on kunagi puhtalt tänu tegijate kirele ja entusiasmile toiminud moeüritusest kasvanud glamuurseim ja mõjuvõimsaim moegala, mida jälgib vaata et kogu Eesti avalikkus.

«Meie otsustasime, et teeme kuldse nõela,» räägib sepp Jaanus. «Tüdrukud tulid ja küsisid, et mis me nüüd teeme – äkki väikese rinnanõela? Ma natuke mõtlesin ja siis põrutasin, et see ei lähe kuidagi, auhind peab ikka suur olema! Selline, mille pidulikku kätteandmist on suurelt lavalt näha ning mis pärast kaunistab disaineri ateljee seina. Selline väärikas asi, mis tõesti oleks Eesti moekunsti Oscar.»

Sepp Jaanus Valt töötab järgmise Kuldnõela kallal. FOTO: Liis Treimann

Oscari sugulane Eestis

Kuldnõelal ja Oscaril on nii mõndagi ühist: nad on umbes sama kasvu, mõlemad puhta kullaga kaetud – mehike üle kere ja nõel silmaosa jagu, nii nagu käsitöömeistrite nõelad ajast aega on olnud. «Metalli koostis on muidugi erinev,» mainib sepp. «Oscar on britanniumist, Kuldnõel rauast sepistatud, aga mõlemad on galvaaniliselt kullaga kaetud.»