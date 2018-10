Kulndõela nominendid:

Hanna Haring, Monton FOTO: Risto Riig

Hanna Haring ja Monton

Tööstusdisain on kõige keerukam valdkond, kus moelooja midagi kõneväärset, originaalset ning samal ajal kaubanduslikult edukat korda saab saata. Kõiki neid märke eraldi maha tulistada on veel realistlik – aga korraga?! Montoni naistekollektsiooni peadisainer Hanna Haring on kahtlemata ere talent, kelle kontole võib kirjutada suure osa sellest, miks see märk pikka aega säravalt silma on jäänud. Kuid kindlasti ei saa unustada fakti, et selle mahuka märgi edu taga rassib tegelikult terve andekas disainerite tiim. Montoni etteaste Tallinn Fashion Weekil pakkus paljude moefännide hinnangul eredaimat elamust, samuti võime just seda loovtiimi süüdistada selles, et meie sportlased hiljutisel olümpial rahvusvaheliselt moepressilt nõnda palju kiitust ja stiilipunkte teenisid.

Montoni kollektsioon on hoogne, moodne, funktsionaalne ja vitaalne nagu tänapäeva naiste elustiil. Kuid see pole niivõrd tänase täistabamus kui just homsete stiilirütmide peegeldus, mis Hanna loodud asjad ihaldusväärseks muudab.

Kriss Eglite, NVbyK FOTO: Riina Varol

Kriss Eglite ja NVBYK

Moeliselt terava väljenduslaadiga ehtedisainer Kriss pani oma kollektsioonile New Vintag by Kriss aluse aastal 2011 ning on nüüdseks üles ehitanud rahvusvahelise impeeriumi. Nimevalikusse on peidetud autori vaated: luua midagi uut, unustamata vana, et tulemus oleks ajatu ning veetlevalt vastuoluline nagu naised ise. Krissi loominguline keel on suurejooneline ja selge, ta usub julgusse, unikaalsusse ning sellesse, et iga hetk on tähistamist väärt. Leidus palju naisi, kes mõistsid keelt ja ideoloogiat, mida ehtesarja looja pakkus. Disainer teab, et ehe pole mingi niisama lisand ega tähenduseta aksessuaar, ehtel peab olema piisavalt tugev iseloom, et toetada omanikku. Esialgu kinkisid need ehted jõudu ja isikupära naistele, nüüd on jõutud ka meest ja laste kollektsioonideni.

Kristel Kuslapuu FOTO: Nicholas Kristiansen

Kristel Kuslapuu

Kõige kosmilisema fantaasialennu suudab Kristel edasi anda vaid kahe juraka varda ja lõnga abil – eelistatult omaenda kahe käega. Mida kõike ta ühe kunstiteos-kampsuni sisse kududa ei suuda! Terveid pikki lugusid isiklikust elust, teravat ning sarkasmiga timmitud ühiskonnakriitikat, märgisüsteeme ja sümboleid, kõige pimedamaid saladusi ja hirme. Kristeli talent on nii ere, et isegi ülepakkumise all ägav ning konkurentsist kihisev moemaailm märkas seda otsekohe. Maailmas pole mitte kedagi teist, kes mõtleks ja väljendaks end loomingu kaudu nii nagu Kristel Kuslapuu.

Pole just palju disainereid, keda on kutsutud maailma trendiloovatele moenädalatele oma kunsti näitama enne, kui selle taha oleks haagitud mingeidki ärivankreid. Kristeli ainulaadsed kudumid on omamoodi kultusobjektid, mida ei saa kunagi maailmas olema nii palju, nagu on soovijaid.