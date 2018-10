Õõvastav video: näiteid ajaloost, kuidas mitte lapsi kasvatada

Laste turvalisus on üks valdkond, mis on meie eluajal hüppeliselt arenenud. Täna leidub juba üha vähem vanaemasid, kes ei näe turvatoolidel mõtet, sest ohutusreegleid tutvustatakse meile igal sammul ja ka seadused on palju muutunud. Meie esivanemad aga kasvasid üles sootuks teisiti.