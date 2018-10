Rohkem kui 5000 briti naist süüdistatakse rinnaimplantaatide abil raha välja petmises

Ajakiri Allure kirjutab, et Saksamaa firma TUV Rheinland kaevati 7000 briti naise poolt kohtusse pärast seda, kui selgus, et nende rinnaimplantaatidesse oli paigaldatud madratsite toomise jaoks mõeldud silikoon.

Kohtusse kaevatud firma tunnistas, et nad olid küll vastutavad tootmisprotsessi jälgimise eest, kuid mitte silikoonide koostise eest. Nüüd väidab sama ettevõtte, et implantaate tootev Prantsuse ettevõte Poly Implant Prothese (PIP) on neid petnud ja süüdistab omakorda rohkem kui 5000 naist, et ka nemad on osalenud pettuses.

TUV Rheinland on väidetavalt läinud kohtusse kompensatsiooni saanud naiste vastu, väites, et naised ei ole suutnud hankida seaduslikke dokumente vigaste implantaatide kohta. Veelgi enam, liiguvad jutud, et ettevõtte on väidetavalt öelnud naistele, et kui nemad kohtus võidavad, peavad naised kompensatsiooniks saadud raha tagasi maksma.

Üks väidetavatest ohvritest, 29-aastane Leanne Green Essexist ütles Briti meediale, et see idee on täiesti naeruväärne. «Mõte sellest, et ma valetaksin rinnaimplantaatide kohta lihtsalt sellepärast, et saada raha, on haiglane,» sõnas naine ja lisas, «nii paljud naised on implantaadid lasknud paigaldada pärast vähki. Süüdistada neid valetamises on äärmiselt madalale laskumine. TUV peaks häbi tundma.»

Leanne Green oli üks naistest, kes Saksa firma kompensatsiooni saamiseks kohtusse kaebas ja pidi laskma enda rinnaimplantaadid eemaldada, kui üks neist vale silikoonitäidise pärast lõhkes.

Saksa firma TUV Rheinlandi esindaja ütles, et need implantaadid ei olnud ohtlikumad kui teist tüüpi silikooni sisaldavad variandid.