Toidud, mida trennijärgse lihasvaluga süüa

Toitumisnõustaja Morgan Bettini soovitab lisada chia seemneid enda smuutidesse. Eriti, kui lihased on pärast trenni valusad. Chia seemned sisaldavad oomega-3-rasvhappeid, mis aitavad vähendada kehas põletikku.

Taas üks lihtne koostisosa smuutide tegemisel. Ingveril on suurepärane põletikuvastane toime lihastele. Kui sa pole smuutide fänn, võid teha ingverist teed.

Ananass aitab efektiivselt lihastel taastuda. Lisaks põletiku vähendamisele, on ananassil ka valu vaigistav toime.

Kuigi vee joomine on oluline igal ajal, võiksid pärast trenni juua hoopis kookosvett. See on hea ravi lihaskrampide korral ning aitab neil trennist kiiremini taastuda.