Haiglast vastsündinud lapsi varastanud arst jäi kohtulikult karistamata

Madridi kohus leidis, et endine günekoloog Eduardo Vela (85) sooritas kuriteod, kuid ei saa kohtulikult karistatud, kuna liiga palju aega on möödunud sooritatud tegudest.

Juhtumi Vela vastu avas Inés Madrigal, kes lapsena võeti oma vanematelt ning anti teistele kasvatada. Tema ema Inés Pérez ütles Madrigale enne surma, et ta anti neile «kingitusena», kuna nad ei saanud mehega lapsi. DNA testid on näidanud, et Inés Madrigal pole tõesti oma väidetavate vanemate bioloogiline laps.