Meghan Markle teenis ühe kõne pealt kümneid tuhandeid eurosid

Pärast 2015. aastal ÜRO-s peetud kõnet, kus rõhutas naiseks ja feministiks olemise ilu, täitus tema kalender kiirelt kutsetega. Paljud soovisid näha Markle'it enda üritusel kõnelemas niing see andis nüüdsele hertsoginnale võimaluse teenida kõnedega korraliku varanduse, kirjutab TheSun. Suure nõudluse tõttu sõlmis Meghan peagi lepingu kuulsuste esindusagentuuriga Kruger Cowne'iga.

Humanitaarabi töö kõrvalt avastas Meghan kuulsuse võlusid ning õppis kiirelt, et saab raha küsida pelgalt üritustele ilmumiste eest, kirjutab kuninglik biograaf Andrew Morton oma raamatus. Meghan kirjutas ka oma anonüümses blogis Working Actress, et tema elu on palju muutunud ning kõik juhtub kiiresti.