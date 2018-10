Chrissy Metz kandis ujumisrõivaid esimest korda alles 38-aastaselt

A post shared by Chrissy Metz (@chrissymetz) on Jun 30, 2018 at 6:44am PDT

Suure kehakaalu tõttu ei olnud Chrissy Metzil kerge tööd leida ja aastaid pidi ta esinemisproovidelt ilma tööta lahkuma. Sarja «This Is Us» kandideerides tundis ta, et on murdumise äärel. «Siis oli selline kahenädalane periood, kui ma mõtlesin, et mul on luulud,» meenutas ta. «Mäletan ainult seda, et hoidsin kinni millestki, mida ma ei näe, aga mis oli sügaval-sügaval olemas. Ja siis see kõik kuidagi juhtus.»