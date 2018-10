Märgid, millest võib välja lugeda, et keegi on sulle silma peale pannud

Väljaandes Psychological Bulletin avaldati põhjalik uuring, milles loetleti vähemärgatavaid signaale, mis me välja saadame, kui meile keegi meeldib. Teadlased analüüsisid rohkem kui 50 uuringut, mis on vaadeldud eri kultuurides külgetõmbele viitava kehakeele tunnuseid.

Leiti, et enamikus kultuurides annavad seksuaalsest külgetõmbest märku sellised käitumised nagu silmside, naeratamine, laginal naermine ja vestluse alustamine. Läänekultuuridele on flirtimisele iseloomulik ka teise käitumise imiteerimine ja peaga noogutamine.

Uuringu juhtaur R. Matthew Montoya selgitusel annavad meeldivusest märku konkreetsed käitumised ja need on üleilmselt üsna samasugused. Näiteks kuuluvad sinna alla ka usalduse loomine, milleks minnakse teisele füüsiliselt lähedale ja tuntakse huvi selle vastu, mis tal öelda on. «Kui meile keegi meeldib, siis käitume nii, et võita tema usaldus,» võttis Montoya uuringu tulemused raportis kokku.