Mees kirjutab: lühike õpetus, kuidas lollidelt raha ära võtta

Ehk siis me vajutame nuppe, teadmata, mis tegelikult toimub. Et olete ilgelt kõva mees: vajutad nuppe selles järjekorras, mis ette antakse ja näiteks kannad raha ühest kohast teise; vahel juhtub, et kannad ka sinna, kus veidi kiiremad nupuvajutajad on, ja selle raha endale võtavad. Et istute kuskil metsas kännu otsas või kükitate soos, näpite oma nutitelefoni ja tellite... No ütleme mingit sulaselget pa...a kuskilt Hiina e-poest – odav ju, ja mõtlete, et olete tohutu kunn? Tegelikult vajutate ju lihtsalt nuppe, mida targemad mehed ette annavad ja asjad toimuvad täpselt nii, kui süsteemiloojad lubavad ja on ette näinud. Tegelikult ju tehakse kõiki lolliks, aga lollidelt võetakse teadupärast raha ära ja see toimib ju iga päev.

Üldse tundub mulle, et kogu maailmas ca 5 protsenti inimestest muutub kogu aeg targemaks ja 95 protsenti lollimaks. Ja kes on need 5 protsenti? Sedasi lihtsustatult öeldes need 5 protsenti loovad, arendavad, turustavad kogu seda kupatust, alates kasvavast internetikiirusest ja lõpetades ühe uuemate, võimekamate ja kallimate nutitelefonidega, aga ülejäänud – vabandust väljenduse eest – lambad muudkui vajutavad nuppe, näod peeretamas peas, andes ära oma raha – aeg on raha!

Ja olemegi alguses tagasi: lollidelt võetaksegi raha ära ja kui sa veel loll pole, siis üritatakse sind lolliks teha ja ikkagi see raha ära võtta.

Aga mina ise? Kas olen mingi wannabe-kirjutaja, kes arvab ennast nö default selle 5 protsendi ehk tarkade sekka – no kirjutaja-mees ei saa ju mingi turakas olla või kuidas? Ma ütlen lihtsalt: ehkki teenin leiba oma hallide ajurakkudega, kasutan tihti paberit ja pliiatsit, ja palju on minu töös vaja lahendada olukordi, kus seni toiminud nupulevajutamine on jooksnud ummikusse, ja mina pean selgust saama, vigu leidma ja uusi lahendusi-süsteeme välja mõtlema-pakkuma, siis ma ei saaks seda tööd absoluutselt teha, kui poleks internetti, aga selle tegid ju targemad mehed! Minust sada korda targemad mehed! Niisiis tuleb tunnistada, et olen ka tavaline loll, sest terve selle kirjatüki vältel lihtsalt vajutasin klahve – olgu, siis võib ju minu oma mõtet ka ikka olla, aga teie ei saaks sellest midagi teada, kui poleks internetti.

No mis siis teha? Ah, ega targemat rohtu pole, kui see, et võimalikult vähe neid nuppe vajutada – igasuguseid nuppe, kui te just ei realiseeri oma mõtteid ehk ei kirjuta, nagu mina praegu. Ma vähemalt tean, mis iga klahvivajutusega ekraanile saan: ühe tähe, ühe sõna, lause, terve teksti, mis olgugi, et pole maailmamuutev taies, on vähemalt minu kontrolli all.

Oot, äkki teen minagi kaudselt kurja nupulevajutamisega – selle teksti kirjutamisega? Ainuke kurjus saab olla see, et Sina, kes loed, saad aru, et see on ajaraiskamine. Niisiis olen võtnud sinult aja, aga aeg on raha ja... lollidelt võetaksegi ju raha ära! Andsin endast parima, et sellist tunnet ei tekiks. Et ei oleks kahju ajast, mis lugemisele kulus.