Kirurg selgitab: mis on vereplasmasüstid ja mille vastu need aitavad?

Õnneks on olemas lahendus, kuidas nahk ja juuksed jälle säravaks ning kauniks muuta.

Dr Laasma, mida sa soovitad pärast kuuma ja päikeserohket suve särava naha saavutamiseks teha?

Pärast ilusat suve on oluline naha elustamine ja niiskustasakaalu taastamine. Selleks sobivad väga hästi hüaluroonhappe süstid ehk biorevitalisatsiooni protseduur, mille puhul kasutame erinevaid efektiivseid ja kiiretoimelisi preparaate (Juvéderm Volite, Juvéderm Hydrate). Tegemist on justkui väikese bioloogilise «shotiga», mis annab sügavamalt niisutatud, säravama ja selgema naha mitmeks kuuks. Tänu hüaluroonhappe süstidele on niisutatud nahk kõigile kättesaadav vanusest või nahatüübist olenemata, sobides nii näo-, kaela- kui ka dekolteepiirkonnale ning kätele. Tulemused on silmaga nähtavad.

Väga suurepäraseid tulemusi annab vananemisvastases meditsiinis ning juustekasvu stimuleerimises ka PRP protseduur, mille käigus süstitakse inimese enda verest saadud vereplasmat soovitud piirkonda. PRP plasmaliftingu käigus muutub nahk siledamaks, jume ühtlasemaks ning kaob väsinud ilme. Soovitan protseduuri teha enne olulist sündmust, näiteks enne pulmi, et nahk kiirelt säravamaks muuta.

Võib öelda, et kogu maailmas leviv nahahooldustrend aastal 2018 ongi just hüaluroonhappe süstid, plasmalifting PRP ning nende omavaheline kombineerimine.

PRP protseduuris kasutatakse inimese enda vereplasmat, mistõttu on tegemist kõige loomuomasema meetodiga. Samas mainisid, et ka hüaluroonhappe süstide puhul on tegemist bioloogilise ainega. Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas süstid naha välimust parandavad?

Hüaluroonhape on rakuvaheaine, mis aitab sünteesida kollageeni ja vastutab meie kudede ehituse eest. Vananedes hüaluroonhappe süntees väheneb ning nahk muutub õhemaks ja kortsulisemaks. Niisutavad süstid aitavad taastada loomulikke hüaluroonhappe varusid ning seeläbi naha välimust – taanduvad pigmendilaigud, kiireneb rosaatsea, akne ning teiste patoloogiliste protsesside paranemine jpm. Koheselt pärast protseduuri on nahk niisutatud ja elastsem.

Kahtlemata soovitan hüaluroonhappe süste lisaks näonaha niisutamisele ka dekolteepiirkonnale. Enamasti on dekoltee päikesele väga hästi eksponeeritud ning tihti ei pane inimesed tähelegi, et esimesed vananemise ilmingud esinevad just seal.

Kui võrrelda naha elustamist kreemide, PRP või hüaluroonhappe süstidega, mida eelistada?

Nii kreemidel, PRP-l kui biorevitalisatsioonil on oma koht. Hüaluroonhappe süstid ja PRP on kreemidest oluliselt tõhusamad, sest nende puhul jõuab niisutus nahakihti, kuhu ükski kreem ei jõua. Epidermise ja derma vahel puuduvad veresooned, mistõttu kreem lihtsalt ei imendu sügavamasse nahakihti, dermasse. Samuti kestab süstide mõju kauem kui kreemide mõju.

Pärast biorevitalisatsiooni on Christinas Clinicus võimalik läbida pooletunnine spetsiaalne niisutav järelprotseduur, mis moodustab nahale kaitsva kihi, stimuleerides naharakkude uuenemist ning kiirendades ja maksimeerides tulemust.

Kaua võtab protseduuridest taastumine aega?

Protseduurist taastumine toimub kiirelt ning oleneb süstitavast preparaadist. Nii nagu teiste süstlaprotseduuride puhul võib esineda vähesel määral verevalumeid. Juvéderm Hydrate preparaadiga tehtava biorevitalisatsiooni võiks jätta nädala lõpu poole, näiteks reedesele päevale, sest pärast protseduuri esinevad nahal väiksed kublad, mis imenduvad naha sisse 2-3 päeva jooksul. Esmaspäeval tööle minekuks on need siis kenasti taandunud. Júvederm Volite või PRP korral kuplasid ei esine.

Kaua tulemus kestab?

Hüaluroonhappe süstide niisutav tulemus kestab vastavalt süstitavale preparaadile – Juvéderm Hydrate süstide puhul 3-4 kuud, Júvederm Volite puhul terve aasta.