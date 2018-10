Loore Linnu elu mängureeglid. Asi, mille me kipume kehvadel päevadel ära unustama – kuid mis on määramatu tähtsusega

Muremõtted vallutavad pea, on mingi probleem, mis vajab lahendamist, olukord, millega peaks midagi ette võtma, otsus, mis tuleks teha, aga kust võtta see kindlus? Äkki ma otsustan valesti? Ning veel need vanad asjad, millest tuhnida, mälestused, mis teevad haiget – just sellistel «ei»- päevadel tõuseb kõik negatiivne pinnale. Kas tuleb tuttav ette? Vaat siis ma meenutangi, et on olemas ka suurem plaan, miski, mis on kõrgemal sellest konkreetsest argipäevast, miski, mis tõepoolest loeb.

Mida siis ikkagi teha? Masendunud inimese kohta on valmis diagnoos – depressioon. Võidakse soovitada: mine ometi arsti juurde ja otsi abi! Jah, muidugi tuleb abi otsida ka väljastpoolt. Aga seda, mis ma praegu ütlen, ei ole sugugi raske alustuseks proovida: meenuta suurt plaani!

Sinu praegune eluhetk on välja kasvanud sinu eelnevatest tegudest sinu elus. Kogu sinu lugu on alguse saanud teadagi kahest rakust, aga enne seda on eelnenud veel palju elusid, mis on saanud samuti alguse kahest rakust – sinu vanavanemad, eellased ja terved põlvkonnad enne neid. Kõik nad on omavahel seotud. Nii nagu üks tihe võrgustik, on kõik omavahel seotud. Ja needsamad muremõtted on olnud juba ka esiemade peas (no mitte just samasugused, tead ju küll).

Mida tähendab suur plaan?

Meie elu kvaliteedi määrab tegelikult suur plaan. Mida see tähendab? Ma mõtlen seda nii. Kui oled takerdunud pisiasjadesse, siis sa suurt plaani enam ei näe. Kui tõstad silmad kõrgemale, siis näed natuke rohkem. Igal ajahetkel võid sa näha oma elu täpselt sellest punktist, kust sa seda vaadata tahad (oskad).

Kui sul on parajasti kõik hästi, aga mingi väike probleem vallutab meeli, siis ei ole sa osanud enam silmas pidada seda, mis tegelikult su elu määrab. Mis on hästi. Mõtle korraks: kas näiteks üks ebameeldiv päev võib muuta midagi sellest, mis on hästi? See, et oled terve, et sul on esmane eluks vajalik olemas, et sul on olemas kõik võimalused – peaks olema tähtsam kui üksainus halb päev.