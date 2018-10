«Hoidsin teda enda vastas ja rüüstasin tema suud nagu naine põua ajal, kes ei ole mitu päeva tilkagi vett joonud...»

Mia igapäevarõivastes. Selle asemel et panna jalga sobivad taevakõrgused kiilkontsadega kingad, jäin paljajalu. Wes jõuab varsti siia ja mul ei ole tema plaanidest aimugi. Kas me räägime? Suudleme? Kas meeleolu on imelik, sest see on esimene kord, kui pärast märtsikuist juhuseksi üksteist näost näkku näeme?