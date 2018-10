«Ära teeskle häbelikkust. Ma arvan, et õhtuks oled tema all pikali...»

Võrgutaja. Vaat see oli midagi, mida ma ei olnud varem olnud. See kõlas nii naeruväärselt, eriti äsja peetud vihase vestluse valguses, et viskasin pea kuklasse ja naersin kõhust tulevat turtsuvat ja luksuvat laginat, mis läks aina valjemaks ja hüsteerilisemaks.

Panin küünarnuki lauale ja lõua käele. „Tänane päev on imelik olnud. Tegelikult oli terve viimane kuu napakas. See on lihtsalt minu hullu elu krooniks.” Raputasin pead ja tõmbasin sõrmedega läbi juuste. Need hakkasid väga pikaks kasvama. Võib-olla saan Latiino Armu-Keh’i juurest natuke aega napsata, et uue soengu teha.