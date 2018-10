Stilist soovitab: just need on kõige moodsamad rõivavalikud

«Juba mõnda aega on tähelepanu keskpunktis power-naised,» kinnitab Piibar. «Nii kehasse töödeldud kui ka laiema lõikega kaherealised naiste ülikonnad, pidžaamastiilis lendlevad ning toon-toonis šikid komplektid on need, mis kandjale vajaliku enesekindluse ja trendika välimuse tagavad.» Stilisti sõnul võib lendleva või pliiats-seelikuga ning pükstega kombineerida nii maskuliinseid triiksärke kui ka siidipluuse. Mustritest on Piibari kinnitusel olulisel kohal ruudud, sügisesed lilled ning ka loomad. Erksust lisab silmipimestav neoon ja komplektidele panevad punkti meestemoest inspireeritud madalad kingad.