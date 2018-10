Tavalisest seebist vahu ja mousse'ni – millega end täpselt siiski puhastama peaks?

Duši all käimine on igapäevane toiming ja erinevate kehapesuvahendite valik poelettidel nii kirju, et tihti haarame harjumuspärase või esimesena kätte sattuva vahendi järele. Tegelikult tuleks aga pesuvahendi valikule rohkem tähelepanu pöörata, et oma nahale ja soovidele kõige sobivam leida.