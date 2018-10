Eksperdid selgitavad: beebi «probleemne» unerütm võib tegelikult olla täiesti normaalne

Imelised nädalad FOTO: Kirjastus Pegasus

Mõistame, et lapse «uneprobleemid» võivad olla vägagi ärritavad, kuid siiski ei taha me neid probleemideks nimetada. Lapse suhtes poleks aus, et tema täiesti normaalset magamisharjumust probleemseks nimetatakse. Sellepärast räägimegi teistsugusest magamisest.

Meie ja uni: ideaalne kooslus

Vähesed lasteta täiskasvanud magavad piisavalt, kuigi teavad, et uni on oluline. Inimene, kes hästi magab, näeb parem välja, on sageli saledam (!), suudab paremini keskenduda, on rõõmsam, tervem ja seda loetelu võiks lõputult jätkata. Samas peitub meie sisimas midagi, mis lubab meil harva korralikult puhata. Lihtsalt sellepärast, et suudame funktsioneerida ka siis, kui oma organismi unevajadust pisut kärbime. Tegelikult vajab inimene vähemalt kaheksa tundi und, vahel isegi rohkem. Peame silmas muidugi järjestikuseid unetunde. Arvake ära, mis edasi tuleb …

Uni ja beebi: samuti ideaalne kooslus

Täpselt nagu meie vajab und ka beebi. Kui ta piisavalt ei maga, ei arene ta füüsiliselt, emotsionaalselt ega vaimselt nii hästi, kui võiks. See, kui palju laps und vajab, sõltub tema vanusest ja isiksusest. Just nagu täiskasvanud vajavad ka mõned lapsed hoopis rohkem und kui teised. Aga üks on kindel: nende unerütm on kiirem ja tsükkel lühem, mistõttu nende unevajadus on hoopis teistsugune kui täiskasvanul. Kui pisike pärast paari tundi magamist ärkab ja siis uuesti uinub, on ta oma seisukohast lähtuvalt väga hästi maga­nud! Täiskasvanu hakkab kohe mõtlema, et pisike ei maganud piisavalt ja mittemagamisel on tema arengule kohene negatiivne mõju. Asi ei pruugi sugugi niimoodi olla: arvamus, et lapsel on probleem, tuleb sellest, et meie täiskasvanud kanname oma unevajadused ja -rütmi lapsele üle.

Sinu uni ja lapse uni – mitte just suurepärane klapp