Eksperdid selgitavad: 3 olulist asja, mida sa pead teadma, kui tahad, et su beebi hästi magaks

Imelised nädalad FOTO: Kirjastus Pegasus

Sellepärast otsustasimegi müügihitile nimega «Imelised nädalad» lisada uue peatüki une kohta. Iga päev saame lapsevanematelt üle maailma e-kirju, millest enamik räägib unest. Või pigem sellest, et nende laps ei maga või ei maga küllalt või magab rahutult.

Nii isad-emad kui õed-ven­nad märkavad, et beebi saabumisega unerütm muutub. Värske lapseva­nemana soovid kahtlemata, et uneprobleemile leiduks imeline lahendus: võlujook, mis paneks lapse magama. Tahad kalendris päevi maha kriipsu­tada. Veel kolm kuud ja ööd lähevadki kergemaks … Tahad teada, millal ta hakkab magama öö läbi. Tahad teada, mis vanuses beebi (viimaks) mõne tunnigi magab. Kui lained pea kohal kokku löövad, võib selline läbikriipsu­tuskalender veidi lootust anda. Pean sulle paraku pettumuse valmistama: graafikut kindlate kuupäevade ja kuudega ei ole olemas. Samuti puudub võlujook, millega laps magama uinutada. Miks ometi?

1. Beebidel on teistsugune unevajadus kui meil. Ja väike vihje: beebi unevajadus ja -tsükkel ning meie oma on nagu tuli ja vesi – kokku need eriti hästi ei sobi.

2. Kiire lahendus tavaliselt pikaajaliselt häid tulemusi ei anna.

3. Keskmine tundide arv ei ütle sinu lapse ega olukorra kohta mitte midagi.

Pärast selle tujurikkuja lugemist tunned ilmselt, nagu oleksid sahmaka külma vett kaela saanud; ära muretse, lootust on, ja meil on plaanis jagada ka tervet rida häid uudiseid. Üritame selgitada su pisikese keerukat, kuid ilusat ja tervislikku unemustrit. Anname nõuandeid lapse aitamiseks, kui ta on valmis abi vastu võtma ja sina lubad tempo määrata lapsel.

Tegelikult soovime selgeks teha, et väga oluline on lasta unetsüklil loomulikult, ilma sekkumata välja areneda. Soovime näidata ka une ja hüpete vahelist seost, mis lahendab hulga magamisega seonduvaid probleeme. Püüame süve­neda lapse une arenemisse samamoodi, nagu ülejäänud raamatus süve­neme lapse vaimsesse arengusse. Kogu selle teabega varustatult on liht­sam teha otsust, mis on parim nii beebile, sulle endale kui kogu perele. Loodame, et siinse teabe abil suudate vastu võtta just oma perele sobivad otsused.