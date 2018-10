Laps kui ära vahetatud: eksperdid selgitavad, miks beebi nutab ja klammerdub

Imelised nädalad FOTO: Kirjastus Pegasus

Aga paljud neist ei mõtle, mis toimub imiku peas, et ta suudab need osku­sed selgeks saada. Kui korraga oskab laps peitust mängida või tunneb ära vanaema hääle, mõistame, et tema maailmapilt areneb ja muutub. Need hetked on sama märkimisväärsed kui näiteks roomama hakkamine, aga hoopis salapärasemad, sest nendega kaasneb ajutegevuse muutus, mida me ei näe. Niisugused asjad kinnitavad, et lapse aju kasvab sama kiirelt kui ta pisike pontsakas keha.

Aga kõik vanemad jõuavad paegi arusaamisele, et esimesed kakskümmend elukuud võivad kulgeda üsna konarlikult. Vanemaid rõõmustab laste areng ja nad jagavad nende maailma avastamise rõõmu, kuid märkavad ka, et vahel muutub lapse rõõmus tuju ilma nähtava põhjuseta tüütuks virinaks. Lapse tuju on muutlik nagu kevadine ilm.

Vahel on elu beebiga väga väsitav. Seletamatud nutuhood ja rahutud perioodid ajavad ema ja isa lihtsalt hulluks, nad ei mõista, mis väikesel kul­lakesel viga on, ja üritavad teda asjatult kõikvõimalike nippidega lohutada ja rahustada.

Nutt ja klammerdumine tähendab vaid seda, et laps kasvab

Kolmkümmend viis aastat oleme ema ja lapse vahelist suhtlust uurinud. Oleme nii objektiivsete vaatluste, isiklike märkmete kui videolintide põhjal dokumenteerinud ajad, millal lapsed emade sõnul kõige «raskemalt» käitu­vad. Raskete perioodidega kaasneb tavaliselt kolm K-d: klammerdumine, kapriissus ja kisa. Nüüd juba teame, et need on kõik hoiatavad märgid, mis teatavad olulise arenguhüppe saabumisest.

On üldteada, et lapse füüsiline kasvamine toimub niinimetatud «kasvuspur­tidega». Tegelikult toimub vaimne areng üsna sarnaselt.

Hiljutised aju kasvamise ja arengu neuroloogilised uuringud kinnitavad tähelepanekuid, mida oleme teinud ema ja lapse suhtluse kohta. Uuringud füüsiliste muutuste kohta, mis kaasnevad vaimsete arengutega ajus, on alles lapsekingades. Samas on teadlased tuvastanud olulisi muutusi ajus just esimese kahekümne elukuu jooksul, kuhu mahuvad ka kümnest ras­kest arenguperioodist kuus. Kõik olulised muutused kuulutavad ka olulist hüpet vaimses arengus, nagu käesolevas raamatus on kirjeldatud. Oletata­vasti peaksid ülejäänud raskete vanuseperioodide uuringud andma lõpuks samalaadseid tulemusi.

Mõeldes sellele, kui palju muutusi imik esimese kahekümne elukuu jook­sul läbi peab tegema, pole tegelikult üllatav, et ta vahetevahel endast välja läheb. Suureks kasvamine on raske töö!

Imelisele arenguhüppele viitavad rahutusemärgid

Selles raamatus toome välja kümme peamist arenguhüpet, mida kõik bee­bid esimese kahekümne elukuu jooksul kogevad. Iga hüppe järel hakkab laps teavet uuel moel vastu võtma ja kasutama viisil, mis arendab oskusi, mida ta vajab mitte ainult füüsiliseks, vaid ka vaimseks arenemiseks, et temast saaks toimiv ja mõtlev täiskasvanu.