Uuring paljastab: mida vanemad naised tegelikult kohtingusaitidelt otsivad?

Luubi alla võeti 43 000 naist vanuses 46-60+, kes on registreerunud kohtingusaidile NextLove ja selgus, et neist 24 protsenti on üksikemad või lahutatud naised, kes on võtnud eesmärgiks oma ellu uuesti armastus leida. Mis on pemised põhjused, miks sellised naised online kohtinguteenust kasutavad?

60,5 protsenti vastanutest sõnas, et nad igatsevad kaaslase lähedust, eriti nüüd, kui nende lapsed on juba suured ja nad elavad oma elu. Detailsemaks minnes aga selgub – asi, mida naised tegelikult igatsevad, on regulaarne seks. Selle valisid põhjuseks 15 protsenti vastanuteks. Vaid 1,35 protsenti ütles põhjuse olevat finantsilise.

«Hiljutised uuringud kinnitavad, et vanematel naistel on jätkuvalt kõrge libiido ja nad naudivad selles eluperioodis seksi rohkemgi kui varasemas elus,» ütles Sigurd Vedal, kes on NextLove’i tegevjuht. «Seega ei tasu üllatuda, et üle 46-aastased naised on kohtingusaitidel, et leida armastust ja miks mitte ka seksi!»

Lisaks NextLove’ile ka Rich Meet Beautiful ja Victoria Milan saite vedav Vedal usub, et online kohtingumaastik on muutumises ning traditsioonilised kohtinguäpid on juba kaotamas kasutajaid, kuna inimesed on väsinud otsimast suurest merest seda üht täiuslikku kala. «Me tahtsime värske uuringuga tõestada, et vanemad naised on online deitimismaastikul aktiivsed,» ütleb Vedal.