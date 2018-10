Neli imepisikest asja, millega raskel ajal oma tuju tõsta

Tähista oma väikeseid võitusid. Pea meeles, et tunnustaksid ennast, kui oled millegagi hakkama saanud, isegi kui see pole midagi suurt. Võib-olla sa oled see nädal tervislikult toitunud või suutsid sõbraga tülli minnes end kontrollida ja ei läinud endast välja. Kiida ennast valjuhäälselt ja ütle välja, et oled tubli. Edu ongi väikeste võitude jada, mille vahele on pikitud ka ebaõnne ja raskusi. Ära jäta oma edusamme märkamata.