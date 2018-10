Toitumisnõustaja viis soovitust, kuidas rasvumist ja diabeeti vältida

Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on 422 miljonil täiskasvanul diagnoositud teise tüübi diabeet, Iga-aastaselt sureb 1,6 miljonit inimest diabeedist põhjustatud tagajärgede tulemusel. Üks kolmest täiskasvanust on ülekaaluline ja iga kümnes on rasvunud. 2. tüübi diabeet ning rasvumine kahjustavad väga tõsiselt süda, veresooni, silmasid, neerusid ja närve. 2. tüübi diabeedi puhul ei suuda keha toota piisavas koguses insuliini, selleks et veresuhkru taset reguleerida.