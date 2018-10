Mida sinu lemmik staarpaar sinu kohta räägib?

Kim Kardashian ja Kanye West

FOTO: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

«Kim ja Kanye on mõjuvõimas paar,» ütleb psühholoog Susan Bartell. «Kui sa oled nende fänn, oled sa tugev naine, kes otsib endale tugevat partnerit, kes jagaks sinuga taibukust ja sarnaseid vaateid edule,» selgitab ta.



Beyonce ja Jay-Z

FOTO: Christopher Polk / AFP

Bey ja Jay suhte kirjeldamiseks pole paremat sõna kui vastupidavus. «Nad on vastu pidanud hoolimata liftiintsidendist, raseduse katkemisest ja lõpututest kuulujuttudest,» selgitab doktor Terri Orbuch. Alateadlik põhjus, miks nad su lemmik paar on? Kui nende suhe on vastu pidanud, peab sinu oma ka. «Sa õpid, kuidas muuta oma suhe tugevamaks hoolimata takistustest,» selgitab Orbuch.



Chrissy Teigen ja John Legend

FOTO: Presley Ann / AFP

See Instagrami lemmik staarpaar ei jäta kujutlusvõimele just palju ruumi. Chrissy ja John on rääkinud avatult erinevatel teemadel, alustades viljatusest kuni oma voodieluni. «Nad ei ilusta tõde,» ütleb Bartell. «Kui sa oled selle paari superfänn, ootad ka ise ausat ja tõelist suhet. Sa tahad avameelselt rääkida oma tunnetest, olla aus tõusude ja mõõnade suhtes ja koos partneriga edasi liikuda,» selgitab Bartell.



Blake Lively and Ryan Reynolds

FOTO: Charles Sykes / AP

«Ryan ja Blake on armas, romantiline ja lõbus paar,» ütleb Bartell, kuid olles kahe lapse vanemad, kes on olnud abielus kuus aastat, on nende suhtel ka tõsisem pool, mis avalikkuse eest varju jääb. Ometi on nende omavaheline naljatamine hea moodus sidet hoida. Kui Blake ja Ryan on su lemmikpaar, tähendab see, et väärtustad ka oma suhtes huumorit ja väga häid Instagrami pealkirju.



Jada Pinkett Smith ja Will Smith

FOTO: MARK BLINCH / REUTERS

On vähe Hollywoodi paare, kelle suhe paistab nii kaljukindel. «Nad on olnud abielus 16 aastat ja vaatamata kuulujuttudele lahutusest ja avatud abielust, rõhutab Jada abielust rääkides alati usaldust ja pühendumust,» selgitab Orbuch. Nende suhe on hea näide usalduse loomisest. «Tuginedes minu suhteuuringutele, on usaldus esimene ja kõige olulisem asi terve suhte juures,» sõnab Orbuch.



Eva Mendes ja Ryan Gosling

FOTO: Admedia, Inc / Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA

Eva ja Ryan on üks kõige privaatsemaid Hollywoodi paare. Hoolimata sellest, et paaril on kaks last, ei kommenteeri nad üksteist Instagramis ega astu isegi punasele vaibale koos. «Kui nende privaatsus sulle meeldib, ütleb see, et väärtustad ka oma suhtes privaatsust ja intiimsust ning ei tunne vajadust teistele oma suhtest rääkida,» ütleb Bartell. «Sinu jaoks kasvatavad suhet just privaatsed hetked.»