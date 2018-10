Miks esineb naistel rohkem migreeni kui meestel?

Östrogeen ehk naishormoon võib olla süüdlane migreenihoogudes. See on võimas hormoon, mis hoiab organismi õigesti toimimas. Küll aga uue uuringu kohaselt võib liigne östrogeen aju liigselt koormata, mis viib migreenini. Naised on migreenile meestest kolm korda vastuvõtlikumad.