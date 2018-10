Sodiaagi saladused: see on sinu tähemärgi suurim stressiallikas

Jäär: aeglased liiklejad

Mitte miski ei põhjusta kiireloomulisele jäärale rohkem stressi, kui toppamine aeglaste liiklejate ja pühapäeva autojuhtide taga.



Sõnn: tühistatud plaanid

Sõnnid armastavad stabiilsust. Neid ei aja miski rohkem endast välja, kui hommikune sõbra saadetud sõnum õhtuste plaanide tühistamise kohta.



Kaksikud: inimesed, kellel ei ole oma arvamust

Kaksikutele meeldib avameelselt asjadest rääkida ja huvitava vestluse jaoks on olulised seisukohad ning ideede vahetamine. Kaksikud on nagu tuli, millele on vaja kütust juurde lisada.



Vähk: kõik asjad

Vähk on sodiaagi kõige ettevaatlikum tähemärk ja sellepärast on nad peas juba kõik kõige hullemad võimalikud stsenaariumid läbi mõelnud.



Lõvi: konkurendid

Lõvid on harjunud, et inimesed imetlevad nende šarmi ja karismat, sellepärast tunnevad nad suurt stressi, kui ruumis on teinegi šarmikas ja humoorikas inimene.



Neitsi: ebaselged tööjuhised

Neitsid tunnevad suurt stressi, kui keegi ütleb, et «küll me selle välja mõtleme» või «vaatame jooksvalt», sest nad teavad, et tavaliselt peavad siis ise kogu töö ära tegema. Kuigi tööd teevad nad väga hästi.



Kaalud: sunniviisiline otsustamine

Kaaludele on iseloomulik kõike iga võimaliku nurga alt analüüsida, sellepärast ei meeldi neile, kui nad peavad kiiresti otsuse langetama. Eriti halb on olukord siis, kui nad pole saanud teiste osapooltega arutleda.



Skorpion: esimene kord, kui nad sõbraga saladust jagavad

Skorpionitel läheb kaua aega, et inimesi usaldama hakata. Kui mõned tähemärgid jagavad sõpradega kõike, siis skorpionid hoiavad oma salamõtted pigem endale. Kui nad hakkavad ennast avama, on nad kõige haavatavamad.



Ambur: riietumisreeglid

Amburid armastavad vabadust ja võimalust ise otsustada ning seda igas eluaspektis. Isegi, kui nad oleksid niikuinii õhtukleidi selga pannud, siis lugedes kutselt riietumisreegleid, tahaksid nad vastupidiselt käituda.



Kaljukits: reeglite puudumine

Kaljukitsedele meeldib, kui on olemas reeglid, mida järgida ja sealjuures hea välja näha. Kui pole reegleid, kuidas siis teised aru saavad, et neil hästi läheb? Ja hästi neil läheb.



Veevalaja: teised türannid

Veevalajad on tavaliselt oma seisukohtades nii kindlad, et võivad mõjuda lausa jäigalt. Sellepärast ei valmista neile miski rohkem stressi, kui teised inimesed, kes on sama paindumatud, aga teiste seisukohtadega.



Kalad: stressis inimesed

Kalad on äärmiselt empaatiavõimelised ja mõistavad teisi inimesi peaaegu sama hästi kui ennast. Kui keegi teine on millegi pärast stressis, on seda ka kalad. Isegi, kui nad ei saa päris täpselt aru, miks.