Mehed, vaadake ette! Talvepeenised teevad teile karuteene

Metro kirjutab, et peeniseomanikud võivad ilma jahedamaks muutudes märgata, et peenised tõesti muutuvad väiksemaks, samuti võivad erektsioonid olla nõrgemad ning esineda raskusi orgasmi saavutamisega. Asi pole mitte selles, et peenised sätiks talveunele, vaid füüsilise reaktsioonina külmale õhule.