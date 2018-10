Koolitaja Merle Purre: veebikanaleisse kolinud kius mõjutab noori rohkem kui oskame arvata

Märka enda sisekõnet

Kuidas ja milliste sõnadega endast mõtled ja enesega räägid. Kas saaksid olla sõbralikum? Mida ütleksid heale sõbrale, kui ta oleks samas olukorras? Mis hoiab sind enesele sama ütlemast?

Eksimine on lubatud

Abistada võib Stephen McCranie’ tõdemus – kes oskab midagi meisterlikult, on selles eksinud rohkem kordi, kui algaja on seda isegi proovinud.

Emotsioonidega paremini toime tulemise õppimine on vaeva väärt!

Elus on ainult üks asi meie enda kontrolli all – kuidas me reageerime ehk mõtleme ja käitume.

Tuge pakub oskuste harjutamine

Hingamis- ja lõõgastumisharjutused, ajaplaneerimine, enese motiveerimine, mindfulness kui teadlik kohalolu.

Suhted inimestega enda ümber

Toetavad suhted edendavad head läbisaamist iseenda ja teistega. Ülekohus, osapoolte vajaduste ignoreerimine ning vaimne või füüsiline vägivald suhetes võivad jätta psühholoogilise trauma – see võib inimest mõjutada aastaid, tuues kaasa hirme, ärevust, tõrjutust, suhtlemisprobleeme või hoolimatust enese suhtes.

Iga suhtluse ja suhtega käib kaasas teadmatus – me ei tea, kuidas käituvad ja reageerivad teised meie ümber. Sellest võrsuv hirm ja ebakindlus on inimlik!

Oskused märgata, väljendada, juhtida ja toetada emotsioone on alustalad, mis aitavad toime tulla elu ja selle pingetega, ent määravad palju ka suhtlemisel.

Harjutamist väärivad oskused on aktiivne kuulamine, mina-sõnumid, konfliktide ennetamine ja lahendamine.

Suhted sütitavad, saadavad ja kujundavad meie elu. See, milliseid suhteid milliste mõtetega toidame, loeb määratult palju – ent tasub meeles pidada, et tee toetavate suheteni on tihti käänuline ja täis väljakutseid, eksimusi ja õppimist.